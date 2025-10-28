Nuova tariffa puntuale sui rifiuti San Giovanni Civica chiede un consiglio comunale aperto

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Le oltre 2100 firme raccolte nei mesi scorsi dai cittadini sangiovannesi per chiedere il ritiro del regolamento TARIP – la nuova tariffa puntuale sui rifiuti – hanno prodotto un unico risultato: lo slittamento dell’entrata in vigore del provvedimento a gennaio 2026. Una decisione che, secondo il gruppo San Giovanni Civica, non basta a rispondere alla “sollevazione popolare” che ha attraversato la città. “L’amministrazione comunale non poteva fare orecchie da mercante di fronte a una partecipazione così ampia – si legge nella nota – ma più di 2100 firme dovevano portare al blocco definitivo del regolamento e, come previsto dallo Statuto Comunale, alla convocazione di un Consiglio Comunale aperto per un confronto pubblico con i cittadini”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova tariffa puntuale sui rifiuti. San Giovanni Civica chiede un consiglio comunale aperto

