Per consentire il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada provinciale 16 e via Salmastri (nella foto di repertorio) – che conduce verso l’abitato di Ambrogio –, a partire da ieri e alle 24 di martedì 11 novembre entreranno in vigore necessarie modifiche alla viabilità. Come riportato nell’apposita ordinanza della Polizia locale Terre e Fiumi, verranno istituiti: un divieto di transito totale per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni sulla via Salmastri, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada provinciale 16 e il civico 61 della stessa via Salmastri, per consentire la realizzazione del cantiere stradale; l’istituzione di obbligo di svolta a destra su via Capozza, in corrispondenza dell’intersezione con via Salmastri, per i veicoli circolanti con direzione via Bonfieni verso via Salmastri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria in via Salmastri. Cambia la viabilità per 16 giorni