Nuova mala del Brenta due portati in carcere

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle condanne definitive, emesse tre giorni fa dalla Corte di Cassazione, i carabinieri hanno raggiunto e portato in carcere Marco Padovani, 75 anni, e Flora Stecca, 61 anni, residenti a Padova. Si tratta di due esponenti della cosiddetta “nuovamala del Brenta, gruppo smantellato nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

