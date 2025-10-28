Nuova Honda Prelude | la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia

(Adnkronos) – Dopo venticinque anni di assenza, la nuova Honda Prelude riporta in strada un nome storico, reinterpretandolo in chiave moderna. Questa sesta generazione evolve il concetto originale di coupé sportiva attraverso un approccio ingegneristico avanzato, in cui l’efficienza dell’ibrido si fonde con il piacere di guida. La linea della nuova Honda Prelude, ispirata all’eleganza aerodinamica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

