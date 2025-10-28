Nuova bocciatura per Sannio Acque l’opposizione | Riaprire la discussione su scelte sbagliate
Tempo di lettura: 2 minuti “ Ancora una volta, la Corte dei Conti ha bocciato la costituzione del nuovo gestore del servizio idrico. Da mesi, le problematiche per Sannio Acque sono ribadite dai giudici contabili, ma i mastelliani fanno finta di non comprendere”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis e Luigi Diego Perifano. “ Per l’ennesima volta, la Corte ha rilevato la mancata consultazione pubblica da parte dei Comuni, il rischio di un’incontrollata esposizione finanziaria del socio pubblico, l’assenza di una valutazione sulla sostenibilità e la convenienza della scelta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
