Numero smisurato di coltellate Donna uccisa dall' ex che si era tolto il braccialetto elettronico
Un nuovo femminicidio ha scosso la provincia veronese. Una donna brasiliana, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, di 33 anni, è stata uccisa con numerosi colpi di coltello nella sua abitazione. Per l'omicidio è stato arrestato il compagno Reis Pedroso Douglas, 41 anni, connazionale della vittima. Aveva il braccialetto elettronico che doveva impedirgli di avvicinarsi alla compagna, ma è riuscito a toglierlo e ad avvicinarsi alla vittima senza che scattasse l'allarme. Il coltello usato per ucciderla è stato trovato nella sua auto. Reis Pedroso Douglas aveva diversi procedimenti aperti per violenze di genere: era indagato per violenza sessuale alla sorella della ex, e soprattutto maltrattamenti e lesioni a Jessica, all'epoca in cui avevano una relazione, tra agosto 2024 ad aprile 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
