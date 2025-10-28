Novità ' green' al porto di Ravenna | arriva il biocarburante diesel per il trasporto marittimo

Una novità nel segno della sostenibilità al porto di Ravenna. Enilive, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, annuncia che il biocarburante Hvo diesel per la marina, al 100% da materie prime rinnovabili, è disponibile con consegne dirette dal deposito alle navi tramite. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

Continuano le cene a tema al Club Green Park! Oggi vi presentiamo due novità di novembre: ? Fritto misto – 24 novembre ? Bollito misto – 30 novembre Due grandi classici della cucina piemontese, reinterpretati con maestria dal nostro chef per offrirv - facebook.com Vai su Facebook

A Ravenna il porto è più green. Ecco la nave cattura-plastiche - settentrionale un’imbarcazione completamente green che sarà utilizzata nelle acque del ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Porto di Ravenna hub della regione: firmata l'intesa per la Zona logistica semplificata - De Pascale: Il traffico merci va spostato dalle arterie stradali alle rotaie delle ferrovie ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Ravenna, un hub strategico. Con l’eolico la sfida è green - Un porto strategico per merci ed energia, punto di snodo centrale dei movimenti sia dei materiali sia del gas ma banco di prova anche della possibilità di affrontare il tema dell’inquinamento ... Segnala quotidiano.net