november jazz al politeama la prima coppia

Inizia stasera al Ridotto del Politeama November Jazz, quattro concerti per un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature del jazz, mescolate con le diverse sfumature della musica mediterranea, classica, popolare e sudamericana, in collaborazione con Music Pool e la Scuola Verdi da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti. Si parte alle 21 con lo scoppiettante duo composto da Sade Mangiaracina e Luca Aquino, che unisce in uno stimolante sodalizio la pianista siciliana e il trombettista campano. Il risultato è Prayers, progetto discografico che lancia i due artisti nel panorama jazz contemporaneo, con un’opera dal forte impatto emotivo che invita l’ascoltatore a un’esperienza quasi mistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

