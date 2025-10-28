Inizia stasera al Ridotto del Politeama November Jazz, quattro concerti per un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature del jazz, mescolate con le diverse sfumature della musica mediterranea, classica, popolare e sudamericana, in collaborazione con Music Pool e la Scuola Verdi da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti. Si parte alle 21 con lo scoppiettante duo composto da Sade Mangiaracina e Luca Aquino, che unisce in uno stimolante sodalizio la pianista siciliana e il trombettista campano. Il risultato è Prayers, progetto discografico che lancia i due artisti nel panorama jazz contemporaneo, con un’opera dal forte impatto emotivo che invita l’ascoltatore a un’esperienza quasi mistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - November jazz. Al Politeama la prima coppia