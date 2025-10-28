Nove mesi di carcere per Morgan? Ora le cose si mettono male | ecco di cosa è accusato

Nuovi guai giudiziari per Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan. Il cantautore, da sempre personaggio fuori dagli schemi e spesso al centro di polemiche, rischia ora una condanna a nove mesi di reclusione. La richiesta arriva direttamente dalla Procura di Monza, che lo accusa di oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto nel giugno del 2019, quando l’artista fu coinvolto nello sfratto dalla sua abitazione nel quartiere Triante di Monza. Un caso che torna oggi sotto i riflettori e che potrebbe costargli caro. Morgan nei guai: di cosa è accusato?. Secondo quanto riportato da Milano Today, Morgan avrebbe insultato gli agenti intervenuti durante l’esecuzione dello sfratto, utilizzando parole pesanti e offensive. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Nove mesi di carcere per Morgan? Ora le cose si mettono male: ecco di cosa è accusato

