Norimberga | il trailer italiano del film con Russell Crowe svela la data di uscita

Finalmente sappiamo quando l'atteso dramma storico interpretato dai premi Oscar Russell Crowe e Rami Malek approderà nei cinema italiani. Cresce l'attesa per Norimberga, dramma storico diretto da James Vanderbilt che ricostruisce la storia del maxiprocesso che vide sul banco degli imputati i vertici nazisti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il trailer italiano ha finalmente svelato la data di uscita del film, che approderà nelle sale a partire dal 18 dicembre distribuito da Eagle Pictures. Un irriconoscibile Russell Crowe interpreta Hermann Göring mentre Rami Malek veste i panni del Tenente Colonnello Douglas Kelley, psichiatra a cui viene affidato il compito di valutare Goring e gli altri imputati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Norimberga: il trailer italiano del film con Russell Crowe svela la data di uscita

