Nordio dice che contro i femminicidi serve l'educazione in famiglia non a scuola

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Italia si è registrato l'ennesimo femmincidio. Per il ministro Nordio la prevenzione si fa attraverso l'educazione "non a scuola, ma in famiglia", trascurando l'importanza della dimensione scolastica nello sviluppo dei più giovani e che, come ricorda Irene Manzi (Pd), il "maggior numero di femminicidi si consuma proprio in famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

