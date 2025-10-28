Nordio contro i magistrati | Aggressività verbale Ma gli attacchi del governo alle toghe non si contano più
Dalla riforma della giustizia al caso Almasri, passando per le decisioni dei giudici sui migranti e i Centri in Albania. Il rapporto tra il governo Meloni e la magistratura è tra quelli a più alta tensione. Gli attacchi alle toghe da parte delle destre hanno toccato in questi anni vette altissime. Fa quindi un certo effetto che ieri il Guardasigilli Carlo Nordio si sia augurato “che questa aggressività verbale, specie da parte della magistratura cessi e che la polemica sia pure accesa venga mantenuta in termini razionali, pacati e giuridici”. L’appello di Nordio perché la magistratura abbandoni l’aggressività dopo aver usato un tone aggressivo verso i giudici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
