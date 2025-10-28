Nordio | Basta aggressioni verbali dai magistati schizofrenico parlare di attentato alla Costituzione

A due giorni dal via libero definitivo del Senato - che giovedì 30 porterà a termine la quarta e ultima votazione parlamentare - Carlo Nordio è interventuto al "Salone della Giustizia" per parlare proprio della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in vista poi anche del referendum confermativo sulla stessa legge su cui i cittadini italiani verranno chiamati a esprimersi nella primavera del 2026. Nel faccia a faccia con il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, il ministro della Giustizia ci tiene soprattutto a rispondere alle esternazioni che, soprattutto negli ultimissimi giorni, sono arrivate da parte dell' Associazione Nazionale dei Magistrati: " Mi auguro che questa aggressività verbale soprattutto da parte della magistratura cessi e che la polemica venga mantenuta in termini razionali ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nordio: "Basta aggressioni verbali dai magistati, schizofrenico parlare di attentato alla Costituzione"

Contenuti che potrebbero interessarti

? N, . Accaduto a Venezia, due giorni fa. Ventidue borseggiatrici convocate davanti al giudice per l’interrogatorio. E evaporate nel nulla. Una barzelletta? No, uno dei capolavori della riforma Nordio, - facebook.com Vai su Facebook

Nordio: “Gratteri in tv è il miglior testimonial delle carriere separate”. E attacca Davigo: “Non è più credibile” - Nicola Gratteri è il “testimonial più autorevole” della separazione delle carriere, Piercamillo Davigo ha perso “credibilità” dopo la condanna per il caso dei verbali di Amara. Da ilfattoquotidiano.it