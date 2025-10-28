Nord Stream ok estradizione dell’ucraino

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serhii Kuznietsov– ex militare ucraino accusato di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, arrestato lo scorso agosto mentre si trovava in vacanza con la famiglia a San Clemente – va consegnato alla Germania. La decisione è stata ribadita dalla Corte di Appello di Bologna, dove la questione era tornata dopo un rinvio dalla Cassazione. La difesa del 49enne, avvocato Nicola Canestrini, appreso l’esito dopo l’udienza del 23 ottobre, annuncia un nuovo ricorso in Cassazione. Per Canestrini il procedimento "è viziato da gravi violazioni procedurali che ne compromettono la legittimità e la conformità ai principi del giusto processo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nord stream ok estradizione dell8217ucraino

© Ilrestodelcarlino.it - Nord Stream, ok estradizione dell’ucraino

Altri contenuti sullo stesso argomento

nord stream ok estradizioneNord Stream, ok estradizione dell’ucraino - Serhii Kuznietsov– ex militare ucraino accusato di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, arrestato lo scorso agosto mentre ... msn.com scrive

nord stream ok estradizioneL’Italia dice sì all’estradizione dell’ex capitano ucraino accusato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream - Per la Corte d’Appello di Bologna, il 49enne ex capitano dell’esercito ucraino Serhii Kuznietsov va consegna alla Germania che lo accusa di aver preso ... Si legge su fanpage.it

nord stream ok estradizioneAccusato di sabotaggio Nord Stream, la Corte di Bologna conferma l’estradizione in Germania - Serhii Kuznietsov, arrestato a Rimini, sarà consegnato alle autorità tedesche, mentre la difesa annuncia ricorso in Cassazione ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nord Stream Ok Estradizione