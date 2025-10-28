Nord Stream ok estradizione dell’ucraino

Serhii Kuznietsov– ex militare ucraino accusato di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, arrestato lo scorso agosto mentre si trovava in vacanza con la famiglia a San Clemente – va consegnato alla Germania. La decisione è stata ribadita dalla Corte di Appello di Bologna, dove la questione era tornata dopo un rinvio dalla Cassazione. La difesa del 49enne, avvocato Nicola Canestrini, appreso l’esito dopo l’udienza del 23 ottobre, annuncia un nuovo ricorso in Cassazione. Per Canestrini il procedimento "è viziato da gravi violazioni procedurali che ne compromettono la legittimità e la conformità ai principi del giusto processo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

