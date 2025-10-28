Non sono un precario Qui si vince Spero che Modric faccia cag | Tudor alla Juve in 10 frasi
Dopo sette mesi si è conclusa l'esperienza di Igor Tudor da allenatore della Juventus: riavvolgiamo il nastro raccontando il croato in dieci frasi, dalla "Zero paura dell'esonero" a Cambiaso "pronto per i migliori club del mondo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tra fuoco e mare luoghi che convivono in un precario equilibrio e che sono diventate Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dai sapori all'arte. - facebook.com Vai su Facebook
Schettini: “Telefono in classe? Non serve a nulla. Il precariato? È duro, inutile negarlo, anche io sono stato precario. Ma insegnare è il mestiere più bello del mondo”. INTERVISTA - X Vai su X