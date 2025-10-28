Sta per iniziare la 9ª rassegna di teatro dialettale ‘Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con il nostro dialetto), al via dal 7 dicembre nella sala parrocchiale ‘Garavini’ di San Martino in Villafranca. A presentare il cartellone Patrizia Carpi, presidente della Pro loco ‘San Marten’. Presente anche il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno. Gli otto appuntamenti, con cadenza quindicinale (ad eccezione del periodo natalizio durante il quale è prevista una sosta) sono stati programmati da Gilberto Laghi. I gruppi in scena saranno: Filodrammatica di Casola Canina (7 novembre), Compagnia ‘Bruno Lanzarini’ di Bologna (21 novembre), Compagnia C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non solo versi: anche il teatro celebra la lingua locale