Non solo versi | anche il teatro celebra la lingua locale
Sta per iniziare la 9ª rassegna di teatro dialettale ‘Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con il nostro dialetto), al via dal 7 dicembre nella sala parrocchiale ‘Garavini’ di San Martino in Villafranca. A presentare il cartellone Patrizia Carpi, presidente della Pro loco ‘San Marten’. Presente anche il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno. Gli otto appuntamenti, con cadenza quindicinale (ad eccezione del periodo natalizio durante il quale è prevista una sosta) sono stati programmati da Gilberto Laghi. I gruppi in scena saranno: Filodrammatica di Casola Canina (7 novembre), Compagnia ‘Bruno Lanzarini’ di Bologna (21 novembre), Compagnia C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
19 ottobre, ore 18:00, teatro Lluisos di Gracia, in chiusura del @flibfestival e della XXV Settimana della lingua italiana nel mondo: “Vita meravigliosa”, ritratto in versi e in musica di Patrizia Cavalli, una tra le poetesse italiane contemporanee più lette ed amate. - facebook.com Vai su Facebook
Non solo versi: anche il teatro celebra la lingua locale - Sta per iniziare la 9ª rassegna di teatro dialettale ‘Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con ... Lo riporta msn.com
Schio Teatro 80: commedia in lingua veneta “Tanto boridon par ninte” - Ridi, emozionati e lasciati trasportare in una villa vicentina piena di ironia e magia. Secondo vicenzareport.it
La lingua dei segni si fa teatro al Festival di Edimburgo - Sono i primi versi di una bellissima poesia, che non conoscevo, di ... Riporta invisibili.corriere.it