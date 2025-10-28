Non solo Martinez la lunga lista di giocatori coinvolti in incidenti | i precedenti da Immobile a Nainggolan
(Adnkronos) – Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez Riera, questa mattina con la sua auto ha travolto e ucciso un 82enne in carrozzina a Fenegrò, in provincia di Como. Amanti delle auto, potenti e di lusso, da Ciro Immobile a Radja Nainggolan, sono molti i calciatori rimasti coinvolti in incidenti stradali, alcuni dalle conseguenze gravi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Antonio Conte e Lautaro Martinez, una lunga storia d'amore. #conte #lautaro #napoliinter - facebook.com Vai su Facebook
Parlando dei singoli, ancora ottima prestazione di Rubén Vargas. Ingressi negativi di Ramón Martínez (spero che il problema fisico di Azpilicueta non sia troppo grave perché è il leader della difesa e alla lunga si è notato) e Januzaj. Marcão e Suazo bene il 1° - X Vai su X
Non solo Martinez, la lunga lista di giocatori coinvolti in incidenti: i precedenti, da Immobile a Nainggolan - Dalle auto distrutte ai casi più gravi che hanno causato morti, la strada ha fatto diverse vittime tra i calciatori ... Si legge su adnkronos.com