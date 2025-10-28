Non solo Martinez la lunga lista di giocatori coinvolti in incidenti | i precedenti da Immobile a Nainggolan

(Adnkronos) – Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez Riera, questa mattina con la sua auto ha travolto e ucciso un 82enne in carrozzina a Fenegrò, in provincia di Como. Amanti delle auto, potenti e di lusso, da Ciro Immobile a Radja Nainggolan, sono molti i calciatori rimasti coinvolti in incidenti stradali, alcuni dalle conseguenze gravi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

