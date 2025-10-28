Non sappiamo cosa stia succedendo la gente ci chiede perché sono blu | le nuove immagini dei cani di Chernobyl riaprono il dibattito Ecco come stanno le cose

Il grande ritorno dei cani blu di Chernobyl. Sulla pagina Instagram @dogsofchernobyl, un’organizzazione no-profit dell’Illinois che recupera, apparentemente così in totale libertà, dei cani dall’Ucraina, sono riapparsi due cani con il pelo che dà sul blu. “Un’esperienza davvero unica di cui dobbiamo discutere”, scrivono sotto ad un video di pochi secondi gli amministratori della pagina social. “ Non sappiamo esattamente cosa stia succedendo. La gente ci chiede perché siano blu”. Insomma, più che un resoconto di alcuni fatti di cronaca sembra la premessa, modello teaser, di un film horror presto sui nostri schermi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sappiamo cosa stia succedendo, la gente ci chiede perché sono blu”: le nuove immagini dei cani di Chernobyl riaprono il dibattito. Ecco come stanno le cose

