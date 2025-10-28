Non sai cosa vedere ad Halloween? Ecco 5 consigli per un binge watching horror su Netflix e non solo
La settimana che precede Halloween è sempre un momento particolare per gli appassionati di streaming. Netflix lo sa bene e propone un catalogo che mescola horror classici, dark comedy e grandi ritorni. La piattaforma offre una selezione variegata che accontenta sia chi cerca brividi autentici sia chi preferisce un approccio più leggero alla stagione delle streghe. Ma c’è di più: questa settimana segna anche momenti cruciali per alcune delle serie più amate del panorama televisivo contemporaneo. Tra i titoli in scadenza e le premiere attesissime, ecco cinque serie che meritano la vostra attenzione nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scopri altri approfondimenti
Weekend in solitaria >> Anversa | Belgio | Cosa vedere ad Anversa | Viaggiare da soli - facebook.com Vai su Facebook
Cosa guardare su Netflix ad Halloween: i titoli più inquietanti per la notte più spaventosa dell’anno - Dai classici ai nuovi horror, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming per vivere una notte di Halloween da brivido ... Segnala grazia.it
Stephen King consiglia i 5 film e serie tv da vedere per Halloween, da “Welcome to Derry” a “Gerald’s Game” - A pochi giorni da Halloween, l'autore di It ha condiviso sui social una lista di titoli tratti dai propri romanzi che considera perfetti per la stagione più inquieta dell'anno. Secondo msn.com
Halloween da brividi: queste 5 serie TV (da vedere) non vi faranno uscire di casa dalla paura - Ecco 5 serie TV per gli amanti dell'horror che vogliono trascorrere una serata (e anche di più) da paura: dalle presenze demoniache alle case infestate ... Lo riporta libero.it