Non mi pento di nulla
2025-10-28 21:17:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Grzegorz Krychowiak lo ha annunciato attraverso i suoi social network si ritira dal calcio Dopo 16 stagioni di carriera professionistica Da debutto con il Girondini bordolesi nel Lega 1 dalla Francia. Il perno polacco, 35 anni ha deciso di appendere gli stivali al chiodo dopo terminare il contratto l’estate scorsa a Anortosi da Cipro. “È ora di nuove sfide. Il calcio mi ha formato non solo come giocatore, ma soprattutto come persona. Sono un calciatore completo, Non ho rimpianti e non cambierei nulla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
#SocialMedia - Si è spento “Nonno Severino”conosciuto per i suoi video social insieme alla moglie Imma. A darne notizia è il figlio Paolo con un post Instagram: "Ciao papà, continua a farci ridere da lassù". La star dei social aveva 96 anni. #NonnoSeverino - facebook.com Vai su Facebook
