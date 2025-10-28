Non mi pento di nulla

2025-10-28 21:17:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Grzegorz Krychowiak lo ha annunciato attraverso i suoi social network si ritira dal calcio Dopo 16 stagioni di carriera professionistica Da debutto con il Girondini bordolesi nel Lega 1 dalla Francia. Il perno polacco, 35 anni ha deciso di appendere gli stivali al chiodo dopo terminare il contratto l’estate scorsa a Anortosi da Cipro. “È ora di nuove sfide. Il calcio mi ha formato non solo come giocatore, ma soprattutto come persona. Sono un calciatore completo, Non ho rimpianti e non cambierei nulla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com