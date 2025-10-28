Non ho mai spacciato | Rita De Crescenzo a Belve dribbla le domande su droga e violenze

Nelle anticipazioni della sua intervista a Belve, la controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha raccontato dei suoi trascorsi con la droga – da tossicodipendente e non da spacciatrice, ci ha tenuto a puntualizzare – e di quando subì una violenza sessuale, alla stazione di Napoli. Fu proprio questa violenza, spiega, a dare una svolta alla sua vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita decrescenzo (@decrescenzo.r) Al pubblico di Rai2 De Crescenzo ha raccontato di aver avuto un’infanzia “bruttissima” perché sua madre era schizofrenica e per questo motivo era ricoverata spesso in ospedale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Non ho mai spacciato”: Rita De Crescenzo a Belve dribbla le domande su droga e violenze

Contenuti che potrebbero interessarti

#RitaDeCrescenzo: «Ho avuto un figlio a 13 anni. Facevo uso di droghe ma non ho mai spacciato. Il mio ricordo più brutto? Quando sono stata violentata» - X Vai su X

Santa Rita di Malnate ancora al centro delle polemiche: degrado e spaccio preoccupano i residenti. - facebook.com Vai su Facebook

Rita De Crescenzo a Belve: «Ho avuto un figlio a 13 anni. Facevo uso di droghe ma non ho mai spacciato. Sono stata violentata» - Rita De Crescenzo è una delle osptiti, insieme a Belen e Isabella Rossellini, di Francesca Fagnani nella prima puntata della sesta stagione di ... Segnala msn.com

Rita De Crescenzo a Belve: “Violentata da tre ragazzi di colore. Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci” - Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c'è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza ... Secondo fanpage.it

Rita De Crescenzo vittima di violenza, il forte racconto a Belve - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Rita De Crescenzo ha fatto luce sul suo difficile passato, raccontando di essere stata vittima di violenza durante gli anni della tossicodipendenza. novella2000.it scrive