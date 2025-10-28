Non esiste Garlasco la tesi sul supertestimone a vantaggio di Sempio

Le indagini sul delitto di Garlasco hanno imboccato nuove direzioni che, a distanza di quasi vent’anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, riaccendono un dibattito mai sopito. Negli ultimi mesi, la Procura di Pavia ha concentrato l’attenzione sull’alibi di Andrea Sempio, amico di vecchia data del fratello della vittima e già menzionato nelle primissime fasi delle indagini. Gli inquirenti stanno esaminando a fondo il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007, il giorno della morte di Chiara, per verificare se possa effettivamente confermare o meno la presenza di Sempio altrove al momento del delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it