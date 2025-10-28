Non è vero che i vaccini non hanno mai debellato nessuna malattia virale
Circola un video di una conferenza tenuta dal dottor Dario Miedico, con il quale si sostiene che «i vaccini non hanno mai debellato nessuna malattia virale». Parliamo in particolare della vaccinazione contro il morbillo. Per chi ha fretta:. Secondo l’interpretazione di alcuni dati ISTAT da parte del dottor Miedico i vaccini non hanno mai debellato nessuna malattia virale.. Si fa riferimento in particolare al calo della mortalità infantile prima dell’introduzione delle vaccinazioni dal 1901 ai primi anni ’50.. I dati in oggetto riguardano gli interventi che hanno migliorato la qualità della vita riducendo la mortalità. 🔗 Leggi su Open.online
