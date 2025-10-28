Ancona, 28 ottobre 2025 – Scatta l’ora legale ma non per i parcometri della sosta a pagamento. Ieri mattina molti cittadini si sono ritrovati a pagare i parcheggi sulle strisce blu con un bel risparmio per le proprie tasche perché non tutti i dispositivi che erogano il biglietto erano stati aggiornati in tempo con il cambio dell’orario che nella notte tra sabato e domenica ha portato le lancette dell’orologio un’ora indietro. Meno contente invece le casse comunali. Molti parcometri del centro, soprattutto quelli nella zona del q uartiere Adriatico, zona Villarey, tribunale e la zona di via Veneto, avevano ancora l’orario solare quindi erano tutti un’ora avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non è scattata l’ora legale, parcometri non aggiornati: sosta scontata