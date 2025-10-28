non è amore - concerto contro la violenza sulle donne

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, AltraPsicologia Lombardia e La Scighera organizzano “Non è amore”, un concerto-evento che unisce musica, arte e parole.Una serata aperta a tutta la cittadinanza per dire basta alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

