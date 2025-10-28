Non doveva finire così Gianluca la corsa in ospedale poi la tragedia | la moglie denuncia

A soli 49 anni è morto Gianluca De Luca, cuoco e pizzaiolo conosciuto e stimato a Marotta e Fano, dove negli anni aveva lavorato in diverse strutture alberghiere e ristorative. Originario di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, si era trasferito da tempo nelle Marche, costruendosi una solida reputazione dietro ai fornelli grazie alla sua passione per la cucina tradizionale e alla grande umanità con cui accoglieva colleghi e clienti. La sua scomparsa improvvisa, avvenuta il 19 ottobre, ha lasciato nello sconforto la moglie, Mirela Miron, e i tanti amici e colleghi che lo ricordano come “una persona buona, che amava il suo lavoro e non si lamentava mai”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it