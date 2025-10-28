Non ci sono scuse siete alla Juve! Evra senza filtri sui giocatori bianconeri

Nel salutare e ringraziare Igor Tudor dopo l'esonero, Patrice Evra ha dedicato un lungo video sui suoi canali social ai giocatori della Juventus, facendo anche paragoni con il suo passato in bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non ci sono scuse, siete alla Juve!". Evra senza filtri sui giocatori bianconeri

"Giocatori si sentano una m**da. Juve cambiata, Agnelli sempre con noi". Lo sfogo di Evra per Tudor - Evra: "I giocatori dovrebbero sentirsi di me**rda" Così l'ex Juve: "Sono stato a Torino, allo stadio. Da tuttosport.com

Ci siamo persi la Juve - Per come l’ha preparata, per come ha affrontato l’emergenza occasionale dentro l’emergenza stagionale. Riporta msn.com

Sono state accolte le richieste di patteggiamento per alcuni ex dirigenti della Juventus nell’inchiesta sulle plusvalenze false - La giudice per l’udienza preliminare (GUP) di Roma Anna Maria Gavoni ha accolto le richieste di patteggiamento presentate da Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, ex dirigenti della Juventus ... Lo riporta ilpost.it