Non ci saranno aumenti delle tariffe telefoniche ritirato l’emendamento di Forza Italia | Nessun danno per i consumatori

Non ci saranno aumenti delle tariffe da parte delle compagnie telefoniche. Forza Italia ha ritirato l’emendamento alla legge finanziaria e ne ha chiarito il significato, raccogliendo il plauso delle associazioni dei consumatori. Damiani(FI): “Nessun aumento, tuteliamo gli utenti”. “ Continuiamo a leggere attacchi pretestuosi e strumentali a un nostro emendamento al ddl concorrenza che riguarda le tariffe telefoniche. Non si può far finta di non vedere che oggi, in Italia, vige la legge della giungla, con prezzi che variano, unilateralmente, da un momento all’altro. Così, da tariffe inizialmente molto basse si arriva a pagare, nel giro di pochi mesi, cifre di molto superiori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

