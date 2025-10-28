Non ci saranno aumenti delle tariffe telefoniche ritirato l’emendamento di Forza Italia | Nessun danno per i consumatori

Secoloditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci saranno aumenti delle tariffe da parte delle compagnie telefoniche. Forza Italia ha ritirato l’emendamento alla legge finanziaria e ne ha chiarito il significato, raccogliendo il plauso delle associazioni dei consumatori. Damiani(FI): “Nessun aumento, tuteliamo gli utenti”. “ Continuiamo a leggere attacchi pretestuosi e strumentali a un nostro emendamento al ddl concorrenza che riguarda le tariffe telefoniche. Non si può far finta di non vedere che oggi, in Italia, vige la legge della giungla, con prezzi che variano, unilateralmente, da un momento all’altro. Così, da tariffe inizialmente molto basse si arriva a pagare, nel giro di pochi mesi, cifre di molto superiori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

non ci saranno aumenti delle tariffe telefoniche ritirato l8217emendamento di forza italia nessun danno per i consumatori

© Secoloditalia.it - Non ci saranno aumenti delle tariffe telefoniche, ritirato l’emendamento di Forza Italia: “Nessun danno per i consumatori”

Leggi anche questi approfondimenti

saranno aumenti tariffe telefonicheSorpresa sul disegno di legge sulla concorrenza, da Forza Italia spuntano emendamenti per rendere più semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche - Il ddl concorrenza al Senato potrebbe essere modificato da emendamenti di FI che permetterebbero aumenti annuali delle tariffe telefoniche ... Si legge su lanotiziagiornale.it

saranno aumenti tariffe telefonicheRetromarcia di Forza Italia sull’assist alle compagnie telefoniche che vogliono aumentare le tariffe. Soddisfatti i consumatori - Forza Italia fa retromarcia sull’emendamento al ddl concorrenza che avrebbe introdotto la possibilità per gli operatori telefonici di adeguare automaticamente le tariffe all’inflazione, limitando di f ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Assist alle compagnie telefoniche che vogliono aumentare le tariffe: l’emendamento di Forza Italia al ddl Concorrenza - Un emendamento al ddl Concorrenza permetterebbe aumenti automatici dei prezzi senza garantire il recesso gratuito agli utenti ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Saranno Aumenti Tariffe Telefoniche