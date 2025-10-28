Noir in Festival 2025 | annunciati i sei film finalisti del Premio Claudio Caligari

Sono stati resi noti i titoli dei film in lizza per il Premio Claudio Caligari 2025, riconoscimento assegnato dal Noir in Festival al miglior noir della stagione appena trascorsa. A decretare il vincitore sarà una giuria composta da studenti dell'Università IULM e da giovani appassionati. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Noir in Festival 2025: annunciati i sei film finalisti del Premio Claudio Caligari

Dopo tante date all’estero, finalmente suoniamo un po' più vicini! Prossima tappa: Scumm di Pescara, per la prima edizione del Cave Noir Festival. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Noir in Festival 2025: annunciati i sei film finalisti del Premio Claudio Caligari - Sono stati resi noti i titoli dei film in lizza per il Premio Claudio Caligari 2025, riconoscimento assegnato dal Noir in Festival al miglior noir della stagione appena trascorsa. Si legge su comingsoon.it

Antonino Genovese al NEROMA Noir Festival 2025 - Antonino Genovese incanta il pubblico al NEROMA Noir Festival 2025 con una riflessione profonda sul lato oscuro dell’animo umano e la narrativa nera. 24live.it scrive

Marsala, ecco come è andata la prima edizione del Noir Festival - Si è conclusa la prima edizione del Marsala Noir Festival, che il 17 e 18 ottobre ha animato il Parco Archeologico di Lilibeo con incontri, dibattiti e presentazioni dedicati alla narrativa poliziesca ... Segnala tp24.it