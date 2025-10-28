Noi di Centro presentazione dei candidati alle Regionali

Giovedì 30 ottobre, alle ore 15,30, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione dei candidati della Lista di NdC: Gazzella Guerino, Iannace Gino, Grella Angelia, Napolitano Annunziata.Intervengono: On. Clemente Mastella Dottore Carlo Iannace Dottore Gerardo Capozza.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sabato 25 ottobre, al Centro Culturale La Lucciola di Sesto Fiorentino, si è tenuta la presentazione del progetto , nell’ambito della rassegna , promossa dall’Amministrazione comunale. Il progetto, promosso da EMERG - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i candidati alle regionali del Veneto - Le elezioni regionali in Veneto del 2025 si terranno il 23 e 24 novembre. Come scrive policymakermag.it

Tutti i candidati alle elezioni regionali in Campania - A dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature alle regionali della Campania, le forze in campo studiano la composizione delle liste. policymakermag.it scrive

Candidati alle Elezioni Regionali: Scopri Chi Sono in Veneto, Campania e Puglia - Analisi Approfondita di Tutti i Candidati alle Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia: Un'Analisi Completa e Dettagliata. Scrive notizie.it