Noi di Centro presentazione dei candidati alle Regionali

Avellinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre, alle ore 15,30, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione dei candidati della Lista di NdC: Gazzella Guerino, Iannace Gino, Grella Angelia, Napolitano Annunziata.Intervengono: On. Clemente Mastella Dottore Carlo Iannace Dottore Gerardo Capozza.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

centro presentazione candidati regionaliTutti i candidati alle regionali del Veneto - Le elezioni regionali in Veneto del 2025 si terranno il 23 e 24 novembre. Come scrive policymakermag.it

centro presentazione candidati regionaliTutti i candidati alle elezioni regionali in Campania - A dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature alle regionali della Campania, le forze in campo studiano la composizione delle liste. policymakermag.it scrive

centro presentazione candidati regionaliCandidati alle Elezioni Regionali: Scopri Chi Sono in Veneto, Campania e Puglia - Analisi Approfondita di Tutti i Candidati alle Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia: Un'Analisi Completa e Dettagliata. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Presentazione Candidati Regionali