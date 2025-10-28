Nocera Inferiore arrestato per detenzione di sostanza stupefacente
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 23 ottobre, a Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 42enne del luogo perché, a seguito di perquisizione, veniva trovato nella sua disponibilità della sostanza stupefacente del tipo hashish. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Villa Chiarugi | Nocera Inferiore Vai su Facebook
Nocera Inferiore, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti ... Scrive zon.it
Nocera Inferiore, trovato in possesso di droga: arrestato un 42enne - I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore hanno arrestato un 42enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, L'uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso ... Riporta msn.com
Controllano un 42enne dopo una soffiata, sequestrati 100 grammi di hashish - E' stato arrestato l'altro ieri a Nocera Inferiore, dopo la raccolta di una serie di spunti investigativi da parte dei carabinieri della stazione ... Scrive msn.com