Nobody Wants This 2 la recensione della serie

Kristen Bell e Adam Brody tornano su Netflix ma l’effetto sorpresa svanisce: la commedia romantica che ci aveva fatto credere nell’amore sano sembra aver perso un po’ di magia (e di ritmo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nobody Wants This 2, la recensione della serie

