Noale in lutto è morto il pittore Mario Maccatrozzo
Si è spento a 84 anni il pittore noalese Mario Maccatrozzo. Nato nel 1941 a Robegano di Salzano, dove trascorse gli anni della gioventù, si trasferì successivamente nella città dei Tempesta. Autodidatta, iniziò a dipingere all'età di 17 anni. Nel corso della sua carriera artistica ha esposto le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
