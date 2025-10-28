Noale in lutto è morto il pittore Mario Maccatrozzo

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 84 anni il pittore noalese Mario Maccatrozzo. Nato nel 1941 a Robegano di Salzano, dove trascorse gli anni della gioventù, si trasferì successivamente nella città dei Tempesta. Autodidatta, iniziò a dipingere all'età di 17 anni. Nel corso della sua carriera artistica ha esposto le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Noale Lutto 232 Morto