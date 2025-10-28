No Milano la ricca non divora i suoi giovani La finanza qui parla con loro
Due giornate di incontri con i protagonisti della finanza, dell’economia ma anche della cultura e dei media italiani. Lo scopo? Promuovere una nuova e più corretta consapevolezza finanziaria nelle nuove generazioni. E in un momento sociale in cui – tanto più in una città come Milano – per molti giovani “finanza & economia” significano soltanto “rapacità & disugualianza”, l’occasione è interessante. L’evento presentato oggi si terrà negli spazi di Superstudio Events e non scorreranno solo numeri e grafici, ma anche idee, valori, storie. A ideare il tutto è Starting Finance, la più grande community italiana di informazione ed educazione finanziaria, che si rivolge principalmente ai giovani under 35 con lo scopo di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’economia, della finanza e dell’impresa in modo consapevole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Host Milano! È stata un’esperienza intensa, ricca di soddisfazioni e di incontri preziosi. Grazie a tutti quelli che sono passati al nostro stand: ci avete riempito di energia e ispirazione! Alla prossima fiera! #personalzucchero #HostMilano #PersonalZucchero - facebook.com Vai su Facebook
No, Milano la ricca non divora i suoi giovani. La finanza qui parla con loro - Migliaia di iscritti allo “Starting Finance Investment Meeting 2025” (3- Lo riporta ilfoglio.it