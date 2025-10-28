No allo spostamento del Consorzio di Bonifica del Gargano la protesta di dipendenti e sindacati | Decisione ingiustificata

Questa mattina, martedì 28 ottobre, i sindacati Fai Cisl e Flai Cgil hanno accompagnato i dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in un presidio sotto la sede della Prefettura di Foggia, per protestare contro una decisione che definiscono "imposta e ingiustificata".

