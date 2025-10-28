NMS Group un’altra doccia gelata | 31 nuovi esuberi a BioNerviano
Nerviano (Milano) – Un’altra ferita si apre nel cuore industriale e scientifico di Nerviano, dove un tempo sorgeva uno dei poli di ricerca oncologica più avanzati d’Europa. Il gruppo NMS, già al centro di una lunga e dolorosa crsi, ha annunciato nuovi esuberi per 31 dei 42 dipendenti di BioNerviano, una delle aziende del gruppo, aggiungendo un altro capitolo drammatico a una vicenda che ormai sembra senza fine. La doccia gelata. La comunicazione è arrivata lunedì 27 ottobre, come una doccia gelata, mentre sindacati e lavoratori sono ancora in attesa dell’incontro fissato per il 12 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per discutere della procedura di licenziamento collettivo avviata a settembre per la Nerviano Medical Sciences. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
