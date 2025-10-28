NM LIve – Napoli-Inter? Polemiche inutili! Tante partite ravvicinate più spazio a Noa Lang
Mora, Zamboni, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napol i, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Mora: “Di Lorenzo esempio di correttezza, Napoli-Inter? Capolavoro di Conte, peccato per l’infortunio di De Bruyne, grande chance a Lecce per Lucca e Lang”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Conte ha fatto un grande lavoro nella testa dei calciatori in questa settimana, ha trasformato una squadra che ha dato una lezione di calcio all’Inter, anche sotto l’aspetto dell’interpretazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu
"Non c'era rigore su Di Lorenzo" Durissimo il commento di Gianluca Rocchi a Open Var su Napoli-Inter.
ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a #Marotta e al mondo #Inter che #DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il #rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. #NapoliInter #Napoli #Int
NM LIVE – Petrazzuolo: "Ci sono tante partite ravvicinate, ma il Napoli tiene duro, ecco le ultime sulla formazione contro il Lecce"