Nizza-Lille mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Infobetting.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitte in Europa ma vincenti in Ligue1 Nizza e Lille si affrontano in questo decimo turno di gare. Gli Aiglons hanno fatto la voce grossa a Rennes prendendosi 3 punti di platino che li portano a sole 3 lunghezze dal quarto posto. I rossoneri sono tornati e almeno in patria continuano a dire la loro per tentare un nuovo assalto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nizza lille mercoled236 29 ottobre 2025 ore 19 00 formazioni ufficiali quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Nizza-Lille (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

News recenti che potrebbero piacerti

nizza lille mercoled236 29Nizza-Lille, pronostico e analisi: i 'Dogues' favoriti nella sfida del 29 ottobre - Le previsioni dei bookmaker vedono leggermente favorito il Lille: William Hill quota la vittoria del Lille a 2. it.blastingnews.com scrive

nizza lille mercoled236 29Ligue 1 2025-2026: Nizza-Lille, le probabili formazioni - Calcio d'inizio alle ore 19 all'Allianz Riviera ... Lo riporta sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Nizza Lille Mercoled236 29