Sconfitte in Europa ma vincenti in Ligue1 Nizza e Lille si affrontano in questo decimo turno di gare. Gli Aiglons hanno fatto la voce grossa a Rennes prendendosi 3 punti di platino che li portano a sole 3 lunghezze dal quarto posto. I rossoneri sono tornati e almeno in patria continuano a dire la loro per tentare un nuovo assalto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Lille (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati