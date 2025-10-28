Nizza-Lille mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Sconfitte in Europa ma vincenti in Ligue1 Nizza e Lille si affrontano in questo decimo turno di gare. Gli Aiglons hanno fatto la voce grossa a Rennes prendendosi 3 punti di platino che li portano a sole 3 lunghezze dal quarto posto. I rossoneri sono tornati e almeno in patria continuano a dire la loro per tentare un nuovo assalto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
La Roma cade ancora in casa: passa il Viktoria Plzen 1-2 Si complica il cammino in Europa League: Nizza-Roma 2-1 Roma-Lille 0-1 Roma-Viktoria Plzen 1-2 Riusciranno i giallorossi a riprendersi? Vai su Facebook
$RomaLille, allerta scontri: in arrivo anche ultras del Nizza - X Vai su X
Nizza-Lille, pronostico e analisi: i 'Dogues' favoriti nella sfida del 29 ottobre - Le previsioni dei bookmaker vedono leggermente favorito il Lille: William Hill quota la vittoria del Lille a 2. it.blastingnews.com scrive
Ligue 1 2025-2026: Nizza-Lille, le probabili formazioni - Calcio d'inizio alle ore 19 all'Allianz Riviera ... Lo riporta sportal.it