NisidArte chiama Le Zirre rispondono
A Napoli la moda incontra la solidarietà. Le Zirre accolgono i prodotti del progetto della Onlus Il Meglio di Te, prodotti dai ragazzi di Nisida Il cuore Le Zirre Napoli torna a battere forte grazie ad un nuovo progetto di solidarietà. Da sempre il brand green sposa progetti a favore delle figure. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il cuore delle Zirre torna a battere forte per la solidarietà Mercoledì 29 ottobre alle ore 18, in via San Pasquale 27, rispondiamo con entusiasmo all’appello di Nisida con un evento speciale: “Nisida chiama, Le Zirre rispondono”. Un pomeriggio dedicato all’i - facebook.com Vai su Facebook
NisidArte chiama, Le Zirre rispondono - Il cuore Le Zirre Napoli torna a battere forte grazie ad un nuovo progetto di solidarietà. napolivillage.com scrive