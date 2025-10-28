Niko Pandetta lascia il carcere per andare in comunità L’annuncio del cantante neomelodico arrestato un anno fa a Milano – Il video

Ha lasciato il carcere di Cagliari il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello e condannato definitivamente a oltre 4 anni per spaccio ed evasione. Ora il cantante, che è anche indagato dalla Dda di Palermo per un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli, andrà in una comunità in Calabria, dove finirà di scontare la condanna. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, dove ha anche pubblicato il video del momento in cui esce dal penitenziario sardo di Uta. Il video mostra Niko, all’anagrafe Vincenzo Pandetta, uscire dal carcere con una tuta sportiva e andare via sgommando a bordo di un grosso suv. 🔗 Leggi su Open.online