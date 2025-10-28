Niko Pandetta lascia il carcere il video su Tik Tok | Finalmente liberi
(Adnkronos) – Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in arte Niko, ha lasciato oggi il carcere di Cagliari in cui era rinchiuso dall’ottobre del 2022 dopo l’arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione, per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione. Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, andrà in una comunità in Calabria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
