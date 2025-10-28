Niko Pandetta lascia il carcere di Cagliari | l' uscita dal penitenziario ripresa in un video
Il trapper catanese Niko Pandetta è uscito dal carcere di Cagliari. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante con un video postato sui propri profili social, subito condiviso da migliaia di fan e ripreso dalle riviste di settore. Dopo aver varcato l'uscita del penitenziario con una tuta sportiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
