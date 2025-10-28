Niente aumento automatico delle tariffe telefoniche | dopo le polemiche Forza Italia ritira la proposta

Fanpage.it | 28 ott 2025

Dopo una polemica montata nel giro di poche ore, Forza Italia ha deciso di ritirare l'emendamento che avrebbe consentito alle compagnie telefoniche di alzare il costo delle tariffe ogni anno, automaticamente, anche più dell'inflazione. Il senatore forzista Damiani ha comunque criticato gli "attacchi pretestuosi e strumentali" che erano arrivati alla proposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

