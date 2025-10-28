Niente accordo sul contratto collettivo per il settore Igiene Ambientale | proclamato un nuovo sciopero

Niente accordo, anzi “perdurano le criticità nella trattativa per il rinnovo del ccnl (contratto nazionale)” per i lavoratori e le lavoratrici delle aziende pubbliche e private del settore Igiene ambientale e così i sindacati, e nello specifico Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

