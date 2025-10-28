Nicolò Robba è il nuovo cfo responsabile dell’eccellenza di prodotto di Prima Assicurazioni

Prima Assicurazioni annuncia la nomina di Nicolò Robba  a  Chief Product Officer (cpo). Con oltre quindici anni di esperienza negli ambiti fintech, insurtech ed e?commerce, Robba guiderà la strategia di prodotto del Gruppo  coordinando lo sviluppo dell’offerta nei tre Paesi in cui opera Prima – Italia, UK e Spagna – e rafforzando l’approccio tech e data?driven. Nel suo ruolo, Robba sarà responsabile  dell’eccellenza di prodotto  in Prima, allineando i team su risultati di business misurabili e integrando le funzioni prodotto, design e engineering in un sistema unificato ad altissima velocità. Inoltre, il nuovo CPO promuoverà ulteriormente l’adozione di  modelli tech-driven  per pricing, personalizzazione e ottimizzazione dei processi, con l’obiettivo di  migliorare  ulteriormente  user experience,  efficienza operativa,  scalabilità a livello internazionale  e  time?to?market. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

