netanyahu trova la scusa che cercava e ripartono i raid israeliani a gaza

La tregua è già finita o quasi. Per il vicepresidente Usa, JD Vance, quelle di ieri sono state solo “scaramucce” e “il cessate il fuoco sta tenendo”, ma in realtà la situazione nella Striscia di Gaza è ben diversa. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato l’ordine di effettuare “potenti attacchi” dopo le consultazioni di sicurezza. E così sono ripartiti i raid prima su Rafah e poi su Gaza City. Almeno tre gli attacchi che hanno colpito la città e anche l’area dell’ospedale. Diverse le esplosioni sentite in varie zone della Striscia e sono almeno cinque le vittime nei raid. Israele torna quindi ad attaccare accusando Hamas di non aver rispettato i patti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

