Netanyahu torna a bombardare Gaza | Hamas ci inganna

Il sottile filo che teneva in piedi il cessate il fuoco a Gaza dal 10 ottobre forse si è spezzato. Benyamin Netanyahu, sull'onda dell’indignazione per la consegna da parte di Hamas dei resti di un ostaggio già rimpatriato due anni fa, ha ordinato «massicci attacchi immediati» sulla Striscia. E poco dopo i caccia dell’Iaf hanno ricominciato ad attaccare. A Rafah, dove poche ore prima si erano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

