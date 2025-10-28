Netanyahu torna a bombardare Gaza | Hamas ci inganna Cinque persone rimaste uccise nei raid
Il sottile filo che teneva in piedi il cessate il fuoco a Gaza dal 10 ottobre forse si è spezzato. Benyamin Netanyahu, sull'onda dell’indignazione per la consegna da parte di Hamas dei resti di un ostaggio già rimpatriato due anni fa, ha ordinato «massicci attacchi immediati» sulla Striscia. E poco dopo i caccia dell’Iaf hanno ricominciato ad attaccare. A Rafah, dove poche ore prima si erano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
