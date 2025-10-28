Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia i caccia bombardano Gaza City Hamas ha ripetutamente violato la tregua

Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi prevista per questa sera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu ordina «potenti attacchi» sulla Striscia, i caccia bombardano Gaza City. «Hamas ha ripetutamente violato la tregua»

