Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia i caccia bombardano Gaza City |   Almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale

Xml2.corriere.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi prevista per questa sera. «Presa di mira un'area vicino al più grande ospedale ancora in funzione nel nord di Gaza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

netanyahu ordina potenti attacchi sulla striscia i caccia bombardano gaza city almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale

