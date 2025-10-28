Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia i caccia bombardano Gaza City | Almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale
Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi prevista per questa sera. «Presa di mira un'area vicino al più grande ospedale ancora in funzione nel nord di Gaza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
